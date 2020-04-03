Коронавирус

РБКРБКНабиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году. Об этом она сказала во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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ЦБ оценил перспективы снижения ключевой ставки в течение года

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Московский Комсомолец07:47

Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
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Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Газета.Ru 14:22
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
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Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

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Газета.Ru 12:47
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В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Известия 14:57
Происшествия

Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

Суд в Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя за прогулку на берегу реки Казанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Медиазона 12:01
Шоу-бизнес

Александр Жулин в третий раз стал отцом

Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Sports.ru 06:42
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС вчера в 06:02
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 05:00
Общество

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции

В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции Фото: пресс-служба Правительства Тульской области Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.
MySLO.ru 12:49
Наука

В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека

В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.
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ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян

Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
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Канада выводит часть военных инструкторов из Украины и Ирака

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Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой

Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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