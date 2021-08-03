Участились случаи, когда телефонные мошенники пытаются выступать от имени Центробанка (ЦБ, Банк России). Они звонят россиянам и утверждают, что зафиксировали сомнительную финансовую операцию, а для ее отмены надо назвать банковские или персональные данные.
Украинцы назвали три главные проблемы для страны, на первом месте война в Донбассе, а на втором – коррупция, на третьем - безработица, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Краснодарский районный суд отказал защите экс-директора "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова в освобождении его из-под стражи, сообщил ТАСС адвокат Пивоварова Александр Валявский в среду.