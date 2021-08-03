Участились случаи, когда телефонные мошенники пытаются выступать от имени Центробанка (ЦБ, Банк России). Они звонят россиянам и утверждают, что зафиксировали сомнительную финансовую операцию, а для ее отмены надо назвать банковские или персональные данные.

Радио Sputnik 19:00