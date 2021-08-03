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Центробанк дал советы россиянам при звонке мошенников

Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка.
РИА Новости
Сычев объяснил, что из ЦБ никогда не звонят клиентам банков, поскольку Центробанк не работает с физическими лицами.
РИА Новости
Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев пояснил, что у Центробанка нет полномочий для работы с личными счетами россиян.
ИА Север-Пресс
Если есть опасения по поводу сохранности денег после звонка мошенников, нужно позвонить в свой банк по номеру с обратной стороны пластиковой карты, дал совет эксперт.
Lenta.ru

С чего всё началось

Что делать, если вам позвонили «из ЦБ»? В Центробанке дали совет

Участились случаи, когда телефонные мошенники пытаются выступать от имени Центробанка (ЦБ, Банк России). Они звонят россиянам и утверждают, что зафиксировали сомнительную финансовую операцию, а для ее отмены надо назвать банковские или персональные данные.
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