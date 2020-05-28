Экономика
Аргументы и ФактыЦентробанк: долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
Отмечается, что это максимальное значение уровня кредитной нагрузки россиян за все время наблюдений. По необеспеченным потребительским кредитам показатель соответствует уровню 2014 года, пояснили в регуляторе.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Происшествия
В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать
«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.
REGNUM 07:11
Игры
PS5 предложит игрокам «отличное соотношение цены и качества»
Sony наконец начала активно раскручивать маховик рекламной кампании PlayStation 5, сообщив о скорой презентации и подразнив сообщество крутыми играми, работающими непосредственно на самой консоли.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Общество
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Peterburg2.ru 07:45
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.
ProstoProSport вчера в 10:04
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 07:47
Политика
Госдеп США обвинил Россию в поставке фальшивых денег в Ливию
Правительство Мальты 26 мая изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Экономика
Украина 5 июня ожидает получения нового транша МВФ на $1,9 млрд
Украина ожидает, что первый транш в размере $1,9 млрд из новой кредитной программы МВФ 5 июня поступит в распоряжение страны.
ТАСС вчера в 15:37
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Армия и оружие
Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков
По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
Военное дело 05:25
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ 28 мая в 06:02
Здоровье
В России утвердили субсидии частным медучреждениям на выплаты медикам
Частные медицинские организации в России смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты для сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Известия 07:27
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Известия 28 мая в 10:01
Шоу-бизнес
Молодой папа: Овечкин показал первое совместное фото своих сыновей
Хоккеист Александр Овечкин на днях во второй раз стал отцом. Он поделился с поклонниками первым совместным фото своих наследников.
SM News вчера в 09:45
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Здоровье
Названы три внешних признака скрытых проблем со здоровьем
Ранее ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые редко смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и обладают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Lenta.ru 06:44
Политика
В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.
RT на русском вчера в 15:28
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33