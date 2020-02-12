Экономика

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Речь идет о пакете 50% плюс одна акция, которым сейчас владеет регулятор. 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили, что доля будет продана правительству, чтобы «снять вопрос» конфликта интересов: сейчас Банк России совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка.
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