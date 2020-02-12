Экономика
РБКЦентробанк допустил SPO Сбербанка
Речь идет о пакете 50% плюс одна акция, которым сейчас владеет регулятор. 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили, что доля будет продана правительству, чтобы «снять вопрос» конфликта интересов: сейчас Банк России совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Фигурное катание
Константинова тренируется в академии Плющенко
Плющенко от комментариев отказался. Ранее стало известно, что 19-летняя Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.
Общество
Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»
Армия и оружие
МИД обвинил Турцию в деградации ситуации в Идлибе
Москва считает причиной деградации ситуации в сирийском Идлибе хроническое невыполнение Анкарой своих обязательств.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Киберспорт
Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2
Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Финикса" в 2006 году признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN, сообщает ТАСС.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Гаджеты
В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Происшествия
Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
В почтовой компании в Амстердаме произошло два взрыва, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Общество
Мосгорсуд освободил из СИЗО последних фигурантов дела Baring Vostok
Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
Шоу-бизнес
Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту
Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Хоккей
Алексей Морозов займет пост президента КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов займёт должность президента Континентальной хоккейной лиги.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.