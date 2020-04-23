Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолец05:26

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В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБК10:04

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новости08:11

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей, в основном в иностранной валюте, — сообщает Центробанк

Эхо Москвы06:33

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
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Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита

Из заявления ВОЗ: «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит».
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В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
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Общество

Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может прийтись на конец апреля — начало мая, считают российские вирусологи.
РБК 10:26
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
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Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии

На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
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Алексей Волков станет генменеджером «Авангарда»

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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
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Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
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Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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Армия и оружие

Названо российское оружие, способное «пробить» всю Европу

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ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
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Врач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом

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Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.
News.ru 07:28
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
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Названо новое осложнение от коронавируса

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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Наука

Пересмотрены сроки начала тектонической активности Земли

Ин-спейс.ру вчера в 14:00
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Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве

Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
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