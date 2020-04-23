с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,5K

Здоровье ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита Из заявления ВОЗ: «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит». 12

Общество В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 109

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 8

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,7K

Общество Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может прийтись на конец апреля — начало мая, считают российские вирусологи.

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 105

Авто В продаже появится новый Hyundai Prophecy Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram. 12

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 218

Здоровье Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. 17

Экономика Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей. 4

Гаджеты Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.

Энергетика Продажа газа в России стала выгоднее экспорта В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м. 3