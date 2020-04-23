с чего всё началось

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 110

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 951

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 769

Футбол В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Медведчук отметил рост симпатий украинцев к России Медведчук говорит, что рост жителей Украины, которые позитивно относятся к РФ ставит перед властью задачу — учитывать позицию граждан и наполнять реальным политическим содержанием украинско-российские отношения.

Энергетика США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.

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Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 50

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 416

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 4