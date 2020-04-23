Экономика
Lenta.ruБанк России предсказал новый отток вкладов
С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Наука
Открыта структура белка, который связан с ожирением
Rusargument вчера в 12:31
Футбол
В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов
В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 03:04
Политика
Медведчук отметил рост симпатий украинцев к России
Медведчук говорит, что рост жителей Украины, которые позитивно относятся к РФ ставит перед властью задачу — учитывать позицию граждан и наполнять реальным политическим содержанием украинско-российские отношения.
ФАН вчера в 16:57
Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.
Forbes 03:16
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Космос
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Сайт мэрии Москвы рассказал горожанам, что такое «ближайший магазин»
Сегодня сайт Мэра Москвы разъяснил, как следует трактовать слово «ближайший».
Вести Подмосковья 22 апреля в 15:22
Общество
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия
В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи
Российская газета вчера в 22:55
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Примечания 03:01
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 23 апреля в 01:03
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 23 апреля в 02:42