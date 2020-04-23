с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Авто Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.

Происшествия В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.

Общество В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути. 254

Экономика ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Космос SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink 60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км. 18

Общество В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. 358

Общество ФАС проверит рост цен на лимоны до 500% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в торговых сетях и среди поставщиков лимонов, которые за март и апрель подняли цены на свой товар на 50–57%, а в отдельных случаях наценка доходила до 500%. 21

Биатлон Правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации «В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза. 1

Общество В Саратовской области возобновят работу магазины для садоводов С завтрашнего дня в Саратовской области могут начать свою работу магазины категории садовых товаров и «все для дачи», постановление будет подписано уже сегодня. 13

Общество Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 593

Хоккей В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.

Общество Саратовцам разъяснили возможность посещения кладбищ на Радоницу Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 23 апреля, в ходе заседания антикоронавирусного оперативного штаба при региональном правительстве подчеркнул, что запрет на посещение кладбищ, введенный властями в связи с угрозой распространения инфекции, продолжит действовать и во время Радоницы. 4

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Политика В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 126