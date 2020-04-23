Экономика
РИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов
В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец05:26
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Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Происшествия
В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки
В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Экономика
ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса
Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Космос
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 03:19
Общество
В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции
Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
На "СбербанкТV" Герман Греф, руководитель Сбербанка, объяснил, почему такое дополнительное финансирование граждан невозможно.
Ореанда-Новости вчера в 06:18
Общество
ФАС проверит рост цен на лимоны до 500%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в торговых сетях и среди поставщиков лимонов, которые за март и апрель подняли цены на свой товар на 50–57%, а в отдельных случаях наценка доходила до 500%.
Коммерсантъ 09:01
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Биатлон
Правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации
«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза.
RT на русском 14:48
Общество
В Саратовской области возобновят работу магазины для садоводов
С завтрашнего дня в Саратовской области могут начать свою работу магазины категории садовых товаров и «все для дачи», постановление будет подписано уже сегодня.
Четвертая Власть 12:18
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
Саратовцам разъяснили возможность посещения кладбищ на Радоницу
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 23 апреля, в ходе заседания антикоронавирусного оперативного штаба при региональном правительстве подчеркнул, что запрет на посещение кладбищ, введенный властями в связи с угрозой распространения инфекции, продолжит действовать и во время Радоницы.
Saratovnews 12:58
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Политика
В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
Армия и оружие
Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике
Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе.
Ридус 14:19
Общество
Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь
Коммерсантъ 12:03
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43