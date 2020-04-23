Экономика
Мой БрянскЦентробанк РФ предсказал новый отток вкладов
Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолецвчера в 05:26
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Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвывчера в 11:11
Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфаксвчера в 19:06
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Политика
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Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
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Голикова: население устало от ограничений из-за коронавируса
Население устало от ограничений.
Коммерсантъ 12:28
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Сычёв о Дрогба, пристрастии к чаю от Басты и своём подкасте
"С удовольствием пригласим Сёмина принять участие в подкасте" — Вы с журналистом Денисом Казанским являетесь ведущими достаточно успешного подкаста на YouTube.
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Здоровье
Алиханов сообщил о 3 очагах коронавируса в больницах Калининграда
В 9 медицинских учреждениях Калининграда выявлены заражённые коронавирусом врачи и медсёстры.
Русский Запад 06:54
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 11:28
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
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В небе над Курском пролетит поезд из спутников Илона Маска
Друг для друга (Курск) вчера в 02:00
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Политика
Елена Милашина обратилась в СК с заявлением на Кадырова из-за угроз
Специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина обратилась в Следственный комитет с заявлением на главу Чечни Рамзана Кадырова, об этом Милашина сообщила в Facebook .
ЗакC.Ру 10:47
Кино
Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино
Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Наука
В Антарктиде нашли окаменевшую лягушку
Сорок миллионов лет назад в Антарктиде было настолько тепло, что там обитали лягушки.
МИР 24 07:23
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Футбол
УЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Vprognoze.ru вчера в 12:53
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Финансы
Жители России забирают валюту из банков
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RuNews24.ru 07:27
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26