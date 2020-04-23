с чего всё началось

Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели. 5

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 9

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,7K

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 34

Футбол Сычёв о Дрогба, пристрастии к чаю от Басты и своём подкасте "С удовольствием пригласим Сёмина принять участие в подкасте" — Вы с журналистом Денисом Казанским являетесь ведущими достаточно успешного подкаста на YouTube.

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 103

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 159

Футбол Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. 195

Наука В Антарктиде нашли окаменевшую лягушку Сорок миллионов лет назад в Антарктиде было настолько тепло, что там обитали лягушки. 9

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,2K