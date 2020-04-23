Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

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В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБК10:04
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
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Авто

Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси

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Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение

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Политика

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Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

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Lenta.ru 16:29
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Шоу-бизнес

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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

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Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
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Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

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Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
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Два новых случая коронавируса подтвердилось в Амурской области

23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых случая коронавируса - в Магдагачи и Белогорске.
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Интересные факты о Земле – что мы знаем о нашей планете

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"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
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Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.
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