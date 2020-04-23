с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 1K

Происшествия Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе Неизвестные подожгли Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ в Одессе. Об этом со ссылкой на представителя Одесской епархии сообщает РЕН ТВ.

Технологии В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5» Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.

Музыка The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). 1

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 110

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством. 150

Происшествия СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в городскую больницу № 6 во Владимире. 356

Здоровье Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников. 17

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Космос EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Кино В Японии выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку В Японии мультипликаторы опубликовали первый 3D-мультфильм о Чебурашке и крокодиле Гене. Об этом сообщает Anime News Network. 37

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 271

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Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.

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Общество В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер. 3