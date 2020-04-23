с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 19

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 357

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 193

Политика Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.

Общество Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram. 12

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 1,2K

Политика Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. 71

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 29

Происшествия В полиции опровергли сообщения о грабежах и избиениях в Подмосковье В ряде мессенджеров и социальных сетей в последнее время распространяются фейковые сообщения о том, что группы безработных граждан избивают и грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

Общество В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 121

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,9K

Политика Зеленский заявил о наличии плана по выходу Украины из карантина Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у правительства страны есть четкий план по выходу из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,7K

Происшествия Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. 97

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K