с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

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Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 13

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Религия Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. 10

Здоровье Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом. 261

Общество В Хорватии начнут поэтапно отменять карантинные меры Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о переходе к постепенному смягчению введенных в связи с коронавирусом мер, сообщает ТАСС.

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Общество В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. 73