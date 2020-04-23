Экономика
РИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов
В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец05:26
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Здоровье
В Областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавируса
Новый Калининград В областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции.
Новый Калининград.Ru 10:37
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
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В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Меры ограничения в Москве из-за распространения коронавируса могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
ТАСС 11:54
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Футбол
«Барселона» готова отдать за Тонали 60 млн евро и двух игроков
Как сообщается, каталонский клуб готов предложить итальянскому клубу 60 млн евро и двух игроков молодежного состава команды.
Soccer.ru 09:49
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Футбол
Александр Кержаков: «Взял в тренерский штаб Быстрова, потому что он не предаст»
Все равно получается, что у нас те же лидеры, что в прошлом сезоне - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар".
Петербургский дневник 05:02
Гаджеты
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году
Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Религия
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Общество
Собянин назвал слишком рискованным разрешать прогулки москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще слишком рискованно разрешать жителям города прогулки.
Московский Комсомолец 11:47
Здоровье
Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом.
РЕН ТВ 21 апреля в 23:23
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
Общество
В Хорватии начнут поэтапно отменять карантинные меры
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о переходе к постепенному смягчению введенных в связи с коронавирусом мер, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:02
Общество
«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров
С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок.
Ведомости 08:09
Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так 2/3 скончавшихся — те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Армия и оружие
Раскрыты средства российской армии для борьбы с коронавирусом
Военное дело 11:23
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25