Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
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