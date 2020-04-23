с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Общество Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19. 29

Игры Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.

Общество Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам. 7

Политика Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у России Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил соглашение о займе у РФ в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2K

Происшествия Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 3K

Общество Единый центр контроля за водителями могут создать в России Сообщается, что единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет получать данные со всех дорожных камер в стране и объединять полученную информацию. 54

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 59