с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 302

Общество «Аэрофлот» сократит зарплаты топ-менеджмента на 40% "Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. 2

Общество В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы. 9

Гаджеты В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности. 2

Гаджеты Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Экономика Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались. 8

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Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 38

Кино Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах После завершения пандемии многие фильмы начнут показы в кинотеатрах, и руководители проекта решили не конкурировать за зрительское внимание и сделали премьеру на онлайн-сервисах. 13

Общество Россия приостановила депортацию иностранцев из-за коронавируса Представитель министерства заявила, что иностранцам не будут аннулировать визы, разрешения на работу, патенты, а также разрешения на временное проживание на территории России и виды на жительство. 88

Авто Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты. 1

Политика Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике. 7

Происшествия Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело. 2

Общество Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции. 1,2K

Общество Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. 2