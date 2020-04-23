Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре
 Банка России (pdf).
РБК04:06

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Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новости08:11

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

ЦБ cообщил об оттоке средств из вкладов населения

Rambler News Service05:14

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин

Из рекомендаций следует, что дома престарелых, психоневрологические и других интернаты должны быть закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками.
REGNUM 08:24
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Общество

«Аэрофлот» сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

"Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Интерфакс 07:59
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Единоборства

Гэтжи: хочу, чтобы Хабиб попытался меня прикончить

Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить.
Чемпионат 08:30
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Общество

В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения

Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы.
ТК Звезда 05:07
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Гаджеты

В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 06:23
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
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Гаджеты

Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.
News.ru 07:28
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Экономика

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
8
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

После завершения пандемии многие фильмы начнут показы в кинотеатрах, и руководители проекта решили не конкурировать за зрительское внимание и сделали премьеру на онлайн-сервисах.
RuNews24.ru 03:48
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
1,3K
Общество

Россия приостановила депортацию иностранцев из-за коронавируса

Представитель министерства заявила, что иностранцам не будут аннулировать визы, разрешения на работу, патенты, а также разрешения на временное проживание на территории России и виды на жительство.
Слово и Дело 06:38
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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Автоспорт

Алексей Попов оценил шансы Квята попасть в «Феррари»

ГЛАС.RU вчера в 04:16
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Авто

Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
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Здоровье

Глава Ставрополья назвал решение проблемы с очередями в онкодиспансере

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с руководством краевого онкологического диспансера для обсуждения вопроса очередей в медучреждении.
Регион online вчера в 16:20
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Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
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Происшествия

Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода

В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
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Общество

Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда

Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
2
Автоспорт

В Ferrari угрожают уходом из Формулы 1

Из-за эпидемии финансовый вопрос стал ещё более остро – на прошлой неделе команды обсуждали ограничение бюджета на 2021 год на уровне 145 млн, и до $130 млн. в 2022-м.
F1news.ru 02:28
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Авто

Список попадающих под налог на роскошь автомобилей расширен в России

Prooren.ru вчера в 02:02
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