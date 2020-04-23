с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 52

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ». 1

Здоровье Златоуст могут закрыть на карантин В предстоящие выходные губернатор Челябинской области примет решение о дальнейшем режиме самоизоляции в Златоусте в зависимости от развития ситуации.

Здоровье В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер. 4

Общество В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 21

Экономика Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов. 15

Авто Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.

Общество В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19 Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Наука Риски передачи коронавируса половым путем оценены Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем. 21

Общество Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала. 2

Общество В Минобрнауки РФ назвали условие для снижения платы за учёбу в вузе Москва, 24 апреля 2020, 10:14 — REGNUM Стоимость обучения в высших учебных учреждениях России из-за перехода на дистанционную форму преподавания на фоне пандемии коронавируса может быть пересмотрена в сторону уменьшения, однако только в некоторых случаях. 30

Технологии Разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным В сети появилась достаточно интересная информация о том, что был разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным.

Общество Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. 3K

Финансы Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.