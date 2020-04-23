Экономика
РИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов
В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Общество
Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда
Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Экономика
Набиуллина заявила о способности банков абсорбировать убытки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки способны абсорбировать большой объём убытков и продолжать кредитование.
RT на русском 09:08
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:05
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Биатлон
СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Здоровье
Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 07:56
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Общество
Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Происшествия
Экс-депутата Волчека привезли в Москву на допрос по уголовному делу
Полиция доставила из Санкт-Петербурга в Москву предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
Вечерняя Москва 03:20
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
Экономика
Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний
Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
РИА Новости 08:23
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Армия и оружие
National Interest предложило России убрать ядерное оружие из Калининграда
Снятие санкций с России, которая едва ли пойдет на уход из Крыма, может потребовать от Москвы ядерного разоружения Калининграда, наличие этого потенциала мешает мобильности США и НАТО в Европе.
ИА Красная Весна 03:00
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Политика
В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32