с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,5K

Происшествия В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. 166

Экономика Набиуллина заявила о способности банков абсорбировать убытки Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки способны абсорбировать большой объём убытков и продолжать кредитование.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства. 2

Биатлон СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию "В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.

Здоровье Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 2

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 37

Происшествия В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.

Космос Составлена первая комплексная геологическая карта Луны Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.

Общество Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 39

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Экономика Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях. 3

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Экономика Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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