Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре
 Банка России (pdf).
РБК04:06

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Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей, в основном в иностранной валюте, — сообщает Центробанк

Эхо Москвы06:33

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новости08:11

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Кино

Ксения Собчак взяла интервью у режиссёра «Дау» Ильи Хржановского

News.ru 07:57
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
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Общество

Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда

Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
2
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
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Экономика

Набиуллина заявила о способности банков абсорбировать убытки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки способны абсорбировать большой объём убытков и продолжать кредитование.
RT на русском 09:08
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:05
2
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Здоровье

Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 07:56
2
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Происшествия

В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств

Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Общество

Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
39
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
68
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
42
Происшествия

Экс-депутата Волчека привезли в Москву на допрос по уголовному делу

Полиция доставила из Санкт-Петербурга в Москву предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
Вечерняя Москва 03:20
417
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
3
Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
3
Здоровье

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
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Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
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Экономика

Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний

Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
РИА Новости 08:23
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Армия и оружие

National Interest предложило России убрать ядерное оружие из Калининграда

Снятие санкций с России, которая едва ли пойдет на уход из Крыма, может потребовать от Москвы ядерного разоружения Калининграда, наличие этого потенциала мешает мобильности США и НАТО в Европе.
ИА Красная Весна 03:00
6
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
25
Политика

В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
3
Как работают Яндекс.Новости?
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