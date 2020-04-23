с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

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Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 93

Футбол УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу Исполнительный комитет УЕФА принял решение о допуске клубов в еврокубки исключительно по спортивному принципу.

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Общество В Ивановской области вводится массовый «масочный режим» В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок. 50

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Экономика «Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию. 17

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