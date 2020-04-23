Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре
 Банка России (pdf).
РБК04:06

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Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новости08:11

Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей, в основном в иностранной валюте, — сообщает Центробанк

Эхо Москвы06:33

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26
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Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
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Общество

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Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

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Российская газета 09:13
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Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

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Политика

Глава СБУ предложил продлить санкции против российских IT-компаний

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РИА Новости 09:55
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Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android

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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Футбол

Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально.
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии

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В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением

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В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

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Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

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Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
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В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

По словам Горбачева, процесс реформ, запущенный в стране в 1985 году, сорвался из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения и тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.
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Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
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