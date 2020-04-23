Экономика
РИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов
В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Футбол
УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу
Исполнительный комитет УЕФА принял решение о допуске клубов в еврокубки исключительно по спортивному принципу.
Metaratings 07:54
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Общество
В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»
В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Политика
Глава СБУ предложил продлить санкции против российских IT-компаний
Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус".
РИА Новости 09:55
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Технологии
Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android
Игромания.ру вчера в 16:55
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Футбол
Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро
Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально.
Спорт-Экспресс 09:13
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Политика
Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии
РИА Новости 05:24
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству
На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
РБК 09:14
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
По словам Горбачева, процесс реформ, запущенный в стране в 1985 году, сорвался из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения и тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.
BFM.ru 08:38
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21