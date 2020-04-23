с чего всё началось

Объем вкладов физических лиц в российских банках по итогам марта 2020 года сократился на 315 млрд рублей, в связи с чем ЦБ РФ предсказывает отток вкладов в ближайшее время.

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 54

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 741

Общество В Татарстане выявлено 14 новых случаев коронавируса По данным на 24 апреля, в Татарстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ. 7

Здоровье Врачей челябинских частных клиник трудоустроят в «бригады здоровья» Минздрав Челябинской области ведомственным приказом №483 рекомендовал частным медорганизациям региона, где на 22 апреля зафиксировано 116 зараженных COVID-19, прекратить плановый прием пациентов, оставив оказание неотложной помощи. 5

Футбол «Челси» не собирается продавать Жоржиньо По информации итальянского журналиста Николо Ширы, "Челси" не собирается продавать полузащитника Жоржиньо.

Здоровье Златоуст могут закрыть на карантин В предстоящие выходные губернатор Челябинской области примет решение о дальнейшем режиме самоизоляции в Златоусте в зависимости от развития ситуации.

Общество Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 89

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 91

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1K

Здоровье Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 10

Армия и оружие Группировку в 30 тысяч военных создали для борьбы с коронавирусом в России Группировку в 30 тысяч военных создали для борьбы с коронавирусом в России. Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. 731

Общество Умерла создатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова Фото: sjedobno.ru Анна Чулкова также является автором и другой кондитерской продукции – шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она удостоена бронзовой медали ВДНХ. 8

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 1