Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили
 в ЦБ.
Утро.ru14:29

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Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ru13:07

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ru12:31

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАСС11:02

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правда12:18

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известия11:30

ЦБ России предупредил о возможном повышении цен на непродовольственные товары

Газета.Ru11:29

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъ12:22
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Космос

НАСА предупредило о приближении к Земле 50-метрового астероида

Территория новостей 08:08
1
Космос

ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

РИА Томск 02:40
1
Экономика

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru 18:58
1
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
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Авто

Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 10:14
22
Гаджеты

Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

Evo-rus.com 06:41
14
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
62
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:23
4
Здоровье

«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
11
Авто

Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию

Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 13:49
16
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
2
Культура

Абонемент видеосервиса «Ростелекома» Wink делает кино доступнее

Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры,с фиксированной скидкой 25%.
Gorodvo.ru 06:19
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
148
Политика

В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края

В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
1
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
1K
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
241
Кино

Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы

Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском 09:30
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 12:47
29
Общество

Эпидемиолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РФ

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ выделили более 100 штаммов новой инфекции.
Общественная служба новостей 12:29
79
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
14
Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
12
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
ForPost вчера в 07:26
6,2K
Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Общество

Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
106
Культура

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
3
Общество

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
26
Общество

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
71
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
662
Общество

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
2,2K
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