Экономика
ИзвестияЦентробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ru14:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Космос
НАСА предупредило о приближении к Земле 50-метрового астероида
Территория новостей 08:08
Экономика
Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru 18:58
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
Авто
Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 10:14
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:23
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию
Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 13:49
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
Культура
Абонемент видеосервиса «Ростелекома» Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры,с фиксированной скидкой 25%.
Gorodvo.ru 06:19
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском 09:30
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 12:47
Общество
Эпидемиолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РФ
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ выделили более 100 штаммов новой инфекции.
Общественная служба новостей 12:29
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
ForPost вчера в 07:26
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03