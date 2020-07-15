с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

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Политика Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. 107

Происшествия К Розе Сябитовой вызвали полицию Соседи пытались со мной поругаться, но ничего не получилось. Но как же правильно работает наша дорогая полиция. 41

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 35

Армия и оружие Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. 8

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 715

Футбол «Зенит» выиграл у «Оренбурга» все шесть матчей в истории «Зенит» обыграл «Оренбург» в 29-м туре РПЛ и продлил победную серию в матчах с этим соперником.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 225

Политика Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 51

Футбол Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“» Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу. 3

Автоспорт В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год.

Общество Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 5

Шоу-бизнес Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался. 42

Футбол Тренер «Крыльев Советов»: с «Краснодаром» у нас отобрали чистый гол У футболистов "Крыльев Советов" отобрали чистый гол в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара", считает главный тренер самарского клуба Андрей Талалаев.