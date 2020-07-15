с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Общество Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. 130

Политика В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2» Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Профессии врача и грузчика в мае стали самыми востребованными в России Врачи наряду с грузчиками и программистами составили первую тройку лидеров рейтинга самых востребованных профессий в России на май 2020 года.

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 74

Общество Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. 40

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 16

Авто Toyota Corolla получила спортивную версию Apex Edition Компания Toyota представила спортивную версию седана Corolla под названием Corolla Apex Edition.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 241

Экономика Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Резидентам специальных административных районов (САР) на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. 4

Общество Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни УДК, которые заложат в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. т и длину около 220 м. В итоге российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение — 22 тыс. т, длина — 199 м). 27

Здоровье Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. 2

Политика Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге 14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" - это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе. 4

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 257

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» В Китае заявили о планах ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в Соединенных Штатах закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 347

Здоровье Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко. 4