Финансы

ИзвестияИзвестияЦентробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ru13:07

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ru12:31

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАСС11:02

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правда12:18

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известия11:30

ЦБ России предупредил о возможном повышении цен на непродовольственные товары

Газета.Ru11:29

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъ12:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:26, Ашберн
Футбол

Эксперты считают, что «Ливерпуль» на выезде обыграет «Арсенал»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем».
Metaratings 11:10
Экономика

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
58
Футбол

Аршавин хочет стать президентом «Зенита»

Piter.tv 12:54
1
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
553
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
27
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
203
Общество

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
2,5K
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
548
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
139
Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
10
Футбол

«Зенит» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Петербургский "Зенит" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:31
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
186
Здоровье

Эффективным средством при смертельной болезни назвали популярный овощ

Сахарный диабет является опасным заболеванием, характеризующимся высокими показателями уровня сахара в крови.
Live24 06:00
3
Общество

Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога

Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
1
Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Армия и оружие

Американский генерал предложил объявить России полномасштабную войну

Американский генерал предложил объявить России полномасштабную войну.
Piter.tv 03:57
50
Общество

Чем современные подростки отличаются от советских

НТВ 05:20
34
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
174
Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 04:23
175
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Piter.tv 07:05
86
Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости 10:50
326
Общество

Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

Коммерсантъ 13:06
2
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
10
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Игры

Death Stranding заняла первое место по продажам в Steam

Российская газета 11:36
29
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
21
Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
345
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
131
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное