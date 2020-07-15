Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

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Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 175

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