с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

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Общество Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину Авария с участием пьяного Михаила Ефремова подкосила право либералов на менторство.

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