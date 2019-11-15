Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
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