Экономика
РИА НовостиВ ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
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