с чего всё началось

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

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