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Центробанк досрочно сменил состав наблюдательного совета банка «Открытие»

Банк России досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета банка «Открытие».
РБК
Новый состав набсовета не раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе "Открытия".
ТАСС
Регулятор вновь задумался о продаже акций «Открытия» в августе 2021 года.
РБК
К тому моменту банк уже попал под санкции: 24 февраля «Открытие» вместе с рядом других российских банков власти США внесли в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ досрочно прекратил полномочия членов набсовета банка «Открытие»
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