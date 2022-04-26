РБКЦентробанк досрочно сменил состав наблюдательного совета банка «Открытие»Банк России досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета банка «Открытие».РБКНовый состав набсовета не раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе "Открытия".ТАССРегулятор вновь задумался о продаже акций «Открытия» в августе 2021 года.РБКК тому моменту банк уже попал под санкции: 24 февраля «Открытие» вместе с рядом других российских банков власти США внесли в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКВечерняя МоскваFrank MediaПодробнее о событииЦБ досрочно прекратил полномочия членов набсовета банка «Открытие»Вечерняя Москва15:17Набсовет «Открытия» досрочно прекратил свои полномочияТАСС14:42Самое цитируемоеЦентробанк досрочно сменил состав наблюдательного совета банка «Открытие»РБК14:56Наблюдательный совет банка «Открытие» досрочно прекратил свои полномочияОреанда-Новости15:54Банк России прекратил полномочия наблюдательного совета банка «Открытие»Коммерсантъ14:36ЦБ избрал новый наблюдательный совет дочернего «ФК Открытие»Frank Media14:38Показать ещёОценить6Поделиться