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Народные новости
Народные новости

Центробанк и Минфин не поддержали проект по реформе ОМС

Законопроект о реформе ОМС не получил поддержку от представителей Банка России и Минфина РФ. Документ был внесен правительством в Госдуму 30 сентября, пишет газета "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомостивчера в 17:09
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Vademecum

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал обособленное финансирование работы федеральных медцентров

Vademecum11:50
Российская газета

Здоровье не купишь

Российская газетавчера в 12:00
ПРАЙМ

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

ПРАЙМвчера в 21:34
Lenta.ru

Россиян отказались лечить по-новому

Lenta.ruвчера в 02:00
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

Ведомостивчера в 17:09
Финмаркет

Минфин и ЦБ выступают за более детальное обсуждение с рынком закона о реформе ОМС

Финмаркет12 октября в 10:38
Банки.ру

Медицинские страховщики не одобрили реформу ОМС

Банки.ру12 октября в 06:30

Избранная главой села уборщица заявила, что Собчак заразила ее COVID-19

Победившая на выборах глава Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская заявила, что телеведущая Ксения Собчак заразила ее новым типом коронавируса COVID-19.
Избранная главой села уборщица заявила, что Собчак заразила ее COVID-19
Газета.Ru06:57