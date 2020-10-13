Центробанк и Минфин не поддержали проект по реформе ОМС
Законопроект о реформе ОМС не получил поддержку от представителей Банка России и Минфина РФ. Документ был внесен правительством в Госдуму 30 сентября, пишет газета "Ведомости".В источнике
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На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
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