с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Общество Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя Следующие выходные в России будут длинным, а рабочая неделя — короткой, сообщили ТАСС в Федеральной службе по труду и занятости.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Финансы ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Общество Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Политика В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.

Армия и оружие Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Землетрясение произошло под Новосибирском Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 48 км к юго-востоку от Новосибирска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился в Искитимском районе около населенного пункта Девкино.

Экономика Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.

Общество ФНС сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога В первую очередь Федеральная налоговая служба Российской Федерации напомнила, что понятие «право собственности» не имеется отношения к транспортному налогу, поэтому продажа машины не будет основанием для прекращения его начисления.

Энергетика Минск ищет замещение российской нефти Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Происшествия В Израиле раскрыли сеть по торговле женщинами из России и Украины Израильская полиция минувшей ночью арестовала членов преступной группировки, которая привозила женщин из России и Украины для занятия проституцией в Израиле.

Политика Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.