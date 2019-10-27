Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

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Пенсия за все хорошее

Ведомости27 октября в 17:05

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RT на русском05:11

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РИА Новости04:59

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URA.Ru05:17

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РЕН ТВ04:52

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

ТК Звезда05:13

ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

News.ru04:46
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