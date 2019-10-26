Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
Читать в источнике
Комментировать1168
с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Lenta.ru06:13

ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

РБК06:00

Власти раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений

Телеканал 360°05:41

Россиянам представили новую версию пенсионных накоплений

URA.Ru05:17

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском05:11

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Амур.инфо25 октября в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Армия и оружие

Началась Будапештская наступательная операция советских войск

7 новостей 00:51
Политика

Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе

Разведение сил в Донбассе должно было пройти 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено.
Lenta.ru 05:49
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Известия 00:27
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 04:53
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
ТАСС 07:09
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Политика

В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit

Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
SM News 05:42
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Хоккей

Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

RT на русском вчера в 12:42
Культура

Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Труд вчера в 16:08
Политика

В Кремле назвали плюсы от контрсанкций

«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
REGNUM 07:23
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:56
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Культура

Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ

Информ Полис online вчера в 23:55
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Футбол

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Soccer.ru 04:09
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK вчера в 11:23
Политика

Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Футбол

Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное