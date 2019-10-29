Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Читать в источнике
Комментировать1235
с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59

ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

РБК06:00

Россиянам представили новую версию пенсионных накоплений

URA.Ru05:17

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском05:11

Власти оценили количество участников новой пенсионной реформы

Известия07:46

Непонятный план на старость: что не так с новой пенсионной реформой

Forbesвчера в 09:57

Российских женщин начали готовить к еще одному повышению пенсионного возраста

Свободная Прессавчера в 06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Автоновости дня вчера в 02:59
Гаджеты

Новые версии умных часов Xiaomi Amazfit GTR стали более доступными

Srnsk 00:52
Политика

Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

Известия 06:52
Общество

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
Ведомости 06:45
Происшествия

Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР

На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество

Дети в алтайском селе не ходят в школу из-за отсутствия учителей

Школа в селе Большая Тихая в Алтайском крае закрыта уже два месяца из-за отсутствия учителей.
Тайга.инфо вчера в 21:46
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
Российская газета 07:53
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Политика

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
РИА Новости 06:51
Политика

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
News.ru 08:09
Спорт

Помните Марию Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Она родила двоих, судится с врачом и верит, что встанет на ноги

Научилась радоваться каждому дню, переехала в Испанию, вышла замуж на Тенерифе, в августе родила уже второго ребенка, ведет популярный блог в инстаграме, а главное – все еще верит, что однажды встанет и пойдет.
Sports.ru 02:54
Политика

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика

Прилепин объяснил решение создать политическое движение

Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году.
РБК 08:21
Культура

Как у Джорджа Мартина: В финальном сезоне «Сверхъестественного» убили двух ключевых персонажей

Комсомольская правда 27 октября в 09:37
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Экономика

СМИ: зарплата московских чиновников в 2020 году вырастет на 43%

Зарплаты московских чиновников в следующем году увеличатся на 43%, сообщило издание «Открытые медиа» со ссылкой на собственные подсчеты.
Коммерсантъ 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное