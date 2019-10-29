Экономика
РИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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Коммерсантъ 13:36
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Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
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Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
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Телеканал 360° вчера в 08:25
Политика
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Экономика
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REGNUM 03:07
Гаджеты
NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 1660 и 1650 Super
Компания NVIDIA представила-таки видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, которые ожидают многие геймеры.
Игромания.ру 12:38
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
РИА Новости 13:37
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Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю незначительно, но снизилась
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КИА 09:32
Общество
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
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Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
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Минэкономразвития предложило новый способ учета бедности в России
В Минэкономразвития подготовили ряд изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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Космос
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На празднование Хэллоуина космический телескоп Хаббл НАСА/ESA зафиксировал две галактики одинакового размера в столкновении, которое похоже на призрачное лицо.
AstroNews.ru вчера в 13:15