Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

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Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

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Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

РБК09:59

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59
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