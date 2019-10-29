с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Политика В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Наука Кофе оздоровляет кишечник и защищает от нескольких заболеваний Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал 360, употребление кофе позволяет снизить риски заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Технологии Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).