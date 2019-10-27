Экономика
Российская газетаМинфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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