с чего всё началось

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Экономика Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6% Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.

Общество Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Политика Киев заявил о начале разведения сил в Золотом В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Футбол «Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».

Общество Майнить криптовалюту начнут на закрытом из-за санкций заводе РУСАЛа Russian Mining Company (RMC) начнёт майнить криптовалюту в закрытом из-за санкций против компаний Олега Дерипаски Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.

Политика Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Здоровье Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.

Кино Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны» Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».

Общество ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.

Интернет Сервис Google Pay получил функцию биометрической аутентификации Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.

Политика Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона Брюссельский суд отложил решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря.

Политика Коболев призывает Киев отдать «европейским партнерам» доходы от транзита Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Энергетика Минск ищет альтернативу российской нефти Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.

Хоккей Хоккеист Малкин получил гражданство США Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.

Общество В эфире у Соловьева подрались гости "Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.