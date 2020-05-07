с чего всё началось

Российское правительство и Центробанк 30 апреля подписали акционерное соглашение по Сбербанку, говорится в сообщении регулятора. ЦБ передал кабмину свою последнюю акцию банка.

Центробанк и кабмин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Общество В Томской области власти смягчают режим самоизоляции С 12 мая возобновляется работа всех ранее закрытых организаций, кроме работающих в сфере общественного питания, спорта и культуры Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции. 1

Футбол В «Милане» у трех человек обнаружили коронавирус Как сообщает источник, в «Милане» три человека заболели в результате заражения коронавирусом.

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 301

Экономика ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Технологии Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло. 4

Общество УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева. 7

Политика Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство. 8

Хоккей Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Общество Суды России могут вернуться к работе с 12 мая Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. 196

Происшествия В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников Тела двух пропавших в 2015 году во время аварии на глубоководной платформе "Гюнешли" азербайджанских нефтяников найдены в Каспийском море, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Финансы Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка. 2

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 312

Политика Грузия отозвала посла с Украины Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД. 375

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу. 44

Общество Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая. 94

Экономика Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира. 1