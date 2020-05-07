Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦентробанк и кабмин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российское правительство и Центробанк 30 апреля подписали акционерное соглашение по Сбербанку, говорится в сообщении регулятора. ЦБ передал кабмину свою последнюю акцию банка.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении
 регулятора.
РБКвчера в 07:36

Подробнее о событии

Акций Сбербанка у ЦБ больше нет

Коммерсантъвчера в 09:30

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российская газетавчера в 07:45

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

ТАССвчера в 07:07

Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомостивчера в 07:34

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

RT на русскомвчера в 07:15

Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

РБКвчера в 07:36

ЦБ передал правительству последнюю акцию «Сбербанка», заключено акционерное соглашение

Finam.Ruвчера в 06:54
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Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
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Футбол

Самедов: никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей жизни

RT на русском 03:39
Общество

В Томской области власти смягчают режим самоизоляции

С 12 мая возобновляется работа всех ранее закрытых организаций, кроме работающих в сфере общественного питания, спорта и культуры Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции.
Коммерсантъ Новосибирск 05:02
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Футбол

В «Милане» у трех человек обнаружили коронавирус

Как сообщает источник, в «Милане» три человека заболели в результате заражения коронавирусом.
Vprognoze.ru 03:25
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Экономика

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Технологии

Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress

С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
NewInform 03:21
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Общество

УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге

После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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Политика

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru вчера в 10:44
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Хоккей

Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым

Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Чемпионат 04:55
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
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Происшествия

В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников

Тела двух пропавших в 2015 году во время аварии на глубоководной платформе "Гюнешли" азербайджанских нефтяников найдены в Каспийском море, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
РИА Новости 02:57
Финансы

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.
Ведомости 04:56
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Происшествия

МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
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Общество

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
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Общество

Володин: ограничительные меры доказали свою эффективность

Принятые в Москве ограничительные меры показали свою эффективность и обоснованность.
Вести.Ru 05:13
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Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Экономика

Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров

Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
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Общество

Путешествия назвали основной причиной распространения коронавируса

Ученые считают, что коронавирус распространился по миру из-за путешествий.
Телеканал 360° 02:13
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Происшествия

В Челябинской области выявлено 68 новых случаев коронавируса

967 случаев заболевания коронавирусом нового типа зарегистрировано в Челябинской области по состоянию на 8 мая.
Радио Business FM Челябинск 02:20
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Общество

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
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Хоккей

Вячеслав Старшинов

6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
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