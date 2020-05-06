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Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов. 1K

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Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 190

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