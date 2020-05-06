Экономика

Банки.руБанки.руЦентробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

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Второй телефонный опрос населения, который провело 16—24 апреля ООО «инФОМ» по заказу Банка России, не зафиксировал значимых изменений в оценках текущего и будущего роста цен.
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Исследование: инфляционные ожидания россиян к концу апреля стабилизировались

ПРАЙМвчера в 10:02

В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

ТАССвчера в 09:25

Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Банки.рувчера в 09:36

Инфляционные ожидания населения РФ во второй половине апреля не изменились

Финмаркетвчера в 09:58
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Игры

Techland ответила на критику разработки Dying Light 2

6 мая на портале Polski Gamedev вышла статья о о сложностях в разработке Dying Light 2. Анонимный сотрудник Techland заявил, что придуманный Крисом Авеллоном мир оказался проблемным в реализации, персонал заставляли перерабатывать, а из-за споров руководства часто приходилось начинать многое с нуля.
CyberSport.ru вчера в 23:53
Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости вчера в 09:46
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
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Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
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Футбол

В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь вчера в 10:46
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Экономика

Veon отчитался о снижении квартальной выручки

Выручка Veon в России, где компания оказывает услуги под брендом "Билайн", снизилась на 2,6% до 67,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 8,9% до 28,1 млрд руб. Выручка от оказания мобильных услуг снизилась на 4,2% до 58,1 млрд рублей.
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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Теннис

Рублёв выбрал между Шараповой и Курниковой

Вторая ракетка России Андрей Рублёв, выбирая между одними из самых ярких российских теннисисток — Марией Шараповой и Анной Курниковой, отдал предпочтение пятикратной победительнице ТБШ.
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Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
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Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today вчера в 03:52
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В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

По заявлению Антона Котякова, главы Министерства Труда, по данным на 6 мая в России числится 1,243 млн безработных, и 735 тысяч из них - зарегистрированы за прошедшие два месяца.
RuNews24.ru вчера в 13:16
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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