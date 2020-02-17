Экономика
ИзвестияЦентробанк решил изменить основания для блокировки счетов
Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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