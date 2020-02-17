Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк решил изменить основания для блокировки счетов

Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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РИА Новости16 февраля в 22:01

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Эхо Москвы17 февраля в 03:30
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Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
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