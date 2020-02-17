Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUMвчера в 03:26

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru17 февраля в 13:15
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Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Фигурное катание

В Китае умер украинский фигурист Бондарь

News.ru вчера в 11:51
Общество

Вильфанд назвал причины теплой зимы

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 17 февраля в 09:25
Гаджеты

Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60

Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Ридус вчера в 08:50
Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
RT на русском 00:45
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости вчера в 13:33
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Экономика

Амурский ГХК застыл в ожидании льгот

СИБУР не спешит с его строительством СИБУР ждет от правительства утверждения параметров льгот этан и сжиженные углеводородные газы, не принимая решения по строительству Амурского ГХК.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Транспорт

Движение на «красной» ветке метро восстановлено

Движение по участку первой линии метро Петербурга от станции "Проспект Ветеранов" до "Площади Восстания" полностью восстановлено, сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Neva.Today 00:04
Политика

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
РИА Новости вчера в 15:37
Армия и оружие

Украина обвиняет Россию в подготовке к полноценному наступлению

В Разведуправлении украинского оборонного ведомства Россию обвиняют в наращивании своего военного потенциала на границе со своей страной в три раза.
Актуальные Новости вчера в 10:40
Футбол

Капитан «Боруссии» назвал фантастической победу над «ПСЖ»

Капитан «Боруссии» Лукаш Пищек после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что гордится дортмундскими болельщиками.
Спорт-Экспресс вчера в 21:30
Здоровье

Власти КНР назвали долю умерших и выздоровевших от коронавируса

Среди всех заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая скончались 2,7%, выздоровели — более 19%.
REGNUM 01:15
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Происшествия

Четыре человека стали жертвами столкновения двух самолетов в Австралии

Два легкомоторных самолета разбились в штате Виктория. В результате инцидента погибли четыре человека, сообщает портал 9News.
Народные новости вчера в 23:05
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Общество

Компании в России стали чаще закрываться

Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Pravda.Ru 00:54
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
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