Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
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Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
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Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
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Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
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Движение по участку первой линии метро Петербурга от станции "Проспект Ветеранов" до "Площади Восстания" полностью восстановлено, сообщает пресс-служба петербургской подземки.
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В Разведуправлении украинского оборонного ведомства Россию обвиняют в наращивании своего военного потенциала на границе со своей страной в три раза.
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Капитан «Боруссии» назвал фантастической победу над «ПСЖ»
Капитан «Боруссии» Лукаш Пищек после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что гордится дортмундскими болельщиками.
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
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Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
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Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.