Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru17 февраля в 13:15

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
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Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз

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РИА Новости 03:58
Общество

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Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о готовности Анкары начать операцию в Идлибе.
Мой Брянск 05:04
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Культура

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Многолетний дружеский союз быстро разваливается, но развалиться ли он на самом деле и какие испытания мужчины пройдут, увидим 17 февраля 2020 года на ТНТ.
Комсомольская правда 16 февраля в 23:42
Космос

Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Ранее астрономы видели молекулу всего в двух звездообразных облаках Млечного Пути: туманности Ориона и облаке Ро Офиучи.
Машины и Механизмы вчера в 11:30
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Гаджеты

У PlayStation 5 появились проблемы с памятью

Согласно последней информации, компания Sony столкнулась с реальными трудностями, из-за которых будет расти цена игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. Источник пишет, что у Sony возникли проблемы, связанные со стабильными поставками оперативной и флэш-памяти для PlayStation 5. Какие именно проблемы, не уточняется, однако из-за них цена консоли должна увеличиться.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 06:51
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Общество

Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.
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Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
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Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 17 февраля в 03:26
Биатлон

Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Газета.Ru 06:18
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
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Шоу-бизнес

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Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
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Немецкие врачи предупреждают о тенденции роста заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, пока гораздо менее известного, но очень при этом серьезного и опасного для здоровья.
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Самуэльссон назвал «чушью» приглашение Логинова приехать в Россию

Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его "вообще не должно быть на чемпионате мира".
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Политика

Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
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В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Газета.Ru вчера в 07:19
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Хоккей

У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?

Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
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Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
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