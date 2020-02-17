Экономика
BFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Общество
Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз
Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о готовности Анкары начать операцию в Идлибе.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Культура
На ТНТ стартует комедийный сериал «Война семей»
Многолетний дружеский союз быстро разваливается, но развалиться ли он на самом деле и какие испытания мужчины пройдут, увидим 17 февраля 2020 года на ТНТ.
Космос
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути
Ранее астрономы видели молекулу всего в двух звездообразных облаках Млечного Пути: туманности Ориона и облаке Ро Офиучи.
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Гаджеты
У PlayStation 5 появились проблемы с памятью
Согласно последней информации, компания Sony столкнулась с реальными трудностями, из-за которых будет расти цена игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. Источник пишет, что у Sony возникли проблемы, связанные со стабильными поставками оперативной и флэш-памяти для PlayStation 5. Какие именно проблемы, не уточняется, однако из-за них цена консоли должна увеличиться.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Общество
Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи предупреждают о тенденции роста заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, пока гораздо менее известного, но очень при этом серьезного и опасного для здоровья.
Биатлон
Самуэльссон назвал «чушью» приглашение Логинова приехать в Россию
Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его "вообще не должно быть на чемпионате мира".
Политика
Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен.
Хоккей
У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?
Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.