Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

РИА Новости 02:46
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

РИА Новости 05:04
Политика

В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 11:09
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Политика

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Газета.Ru 04:54
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
Astera 16 февраля в 04:22
Здоровье

Немецкие диетологи рассказали о пяти эффективных способах похудеть

Немецкие диетологи назвали самые действенные способы похудеть. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на журнал Fit for fun.
Газета Кемерова 04:22
Политика

Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
ТАСС 05:09
Общество

Госдума одобрила закон о бесплатном горячем питании для школьников

Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера

Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
REGNUM 02:49
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
РБК вчера в 15:03
Общество

Фильм Дудя о ВИЧ-инфекции похвалили в РАН

Академик РАН Вадим Покровский в интервью НСН заявил, что после выхода документального фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" интерес россиян к заявленной проблеме вырос многократно.
Online47.ru вчера в 22:18
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 16 февраля в 14:50
Футбол

Уткин: если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе

«Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке».
Чемпионат 04:20
Здоровье

В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК вчера в 05:48
Биатлон

Белозеров: «жена Логинова – отдельное явление на Чемпионате мира»

ГЛАС.RU 04:59
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 16 февраля в 10:47
Хоккей

«Ак Барс» сыграет против «Авангарда» в матче лидеров Востока КХЛ

Новый Век 00:00
Армия и оружие

НАТО не планирует помогать Турции в Идлибе

Иной источник рассказал, что в НАТО верят в возможность Турции самостоятельно разобраться с проблемой и дать отпор сирийской армии, если это будет необходимо.
Городовой 04:18
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