Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

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Зачисление в зону риска

Коммерсантъ16:58

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru13:15
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Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Общество

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Известия 16:37
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Происшествия

В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
RT на русском 15 февраля в 14:22
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
Политика

Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
RT на русском 18:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Происшествия

На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина

Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
РИА Новости 19:13
Общество

Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

iReactor 07:48
Политика

Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Российская газета 17:48
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Экономика

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:21
Общество

Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами

Посол рассказал, что в 2019 году почти 6 тыс. россиян после прилета в Израиль получили отказ во въезде в страну.
Известия 14:52
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Технологии

Опубликован список обязательных программ для установки на смартфоны

ФАС опубликовала список обязательных для установки на смартфоны программ.
News.ru 14 февраля в 20:07
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Общество

Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия»

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ 04:49
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста 12:03
Политика

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
RT на русском 19:47
Экономика

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 17:37
Общество

Украина продаст три убыточных порта в Черном море

РИА Новости 15:21
Общество

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
РИА Новости 19:42
Экономика

Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Известия 20:13
Кино

Activision заморозила фильм по играм Call of Duty

Соллима добавил, что после того, как он вместе с Скоттом Сильвером, который является автором сценария к нашумевшему фильму «Джокер», написал сценарий, работы по картине заморозили.
RuNews24.ru 15 февраля в 08:55
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru 18:53
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

РИА Новости 15 февраля в 17:36
Экономика

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
РБК 09:50
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