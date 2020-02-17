Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.

с чего всё началось

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.

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