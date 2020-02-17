Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

РИА Новости 10:59
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Lenta.ru 15:52
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

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Культура

«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении

Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Культуромания 12:46
Общество

Кабмин одобрил повышение дисциплинарного штрафа для заключённых

Предполагается, что повышенные штрафы помогут осуществить задачи уголовно-исполнительного законодательства и регулировать порядок отбывания наказания.
Говорит Москва 15 февраля в 02:10
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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Политика

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Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Футбол

Скончался легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг

Лучший вратарь чемпионата мира-1958 Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 04:27
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Технологии

Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Происшествия

Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Новая газета 12:08
Футбол

Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»

RT на русском 10:17
Происшествия

Во Фрунзенском районе Петербурга пропала восьмилетняя девочка

Полицейские Фрунзенского района Петербурга разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку.
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Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera 11:51
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ 04:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
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Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Йокерита»

Московское "Динамо" потерпело разгромное поражение от хельсинкского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Известия 11:25
Политика

Второе чтение проекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Госдума может 10 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:11
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МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Газета.Ru 15:24
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
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Происшествия

На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Российская газета 11:22
Шоу-бизнес

Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией

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Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
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Дневной сон на выходных вдвое снижает риск сердечного приступа

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:11
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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