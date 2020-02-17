Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.РБКвчера в 16:01
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Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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Скончался легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг
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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
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Происшествия
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Полицейские Фрунзенского района Петербурга разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку.
Технологии
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В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Шоу-бизнес
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Хоккей
Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Йокерита»
Московское "Динамо" потерпело разгромное поражение от хельсинкского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
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Второе чтение проекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта
Госдума может 10 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России, передает РИА Новости.
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МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
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Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Происшествия
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В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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