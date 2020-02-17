Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Украинский генерал Москаль назвал Крым составной частью России
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Общество
В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок
Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
Кино
Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Общество
Борт из Уханя прибывает на Украину
Происшествия
Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами
Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Совбезе
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.