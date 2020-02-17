Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград06:27

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Российская газета 00:59
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия вчера в 05:24
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе

«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Росбалт 08:58
Общество

Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1696 человек

Экономика сегодня 16 февраля в 18:48
Экономика

Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19

Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены на гаджеты начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия 17:26
Общество

Ветеранам ВОВ предоставили пожизненный бесплатный проезд в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны получили право на пожизненный бесплатный проезд на поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании».
Аргументы и Факты 14:21
Фигурное катание

Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Газета.Ru 16:25
Музыка

Вася Обломов в новом клипе высмеял тренинги личностного роста

ФАН 19:12
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия 15:13
Общество

Юрист допустил арест российских активов после суда по делу ЮКОСа

Российским активам в некоторых странах грозит арест после решения Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа.
Известия 06:14
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК 16:00
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Политика

Всех прокуроров из Украины по делу MH17 отстранили от работы

Шесть прокуроров из Украины, участвовавшие в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17, отстранены от работы.
Политическая Экспертиза вчера в 11:28
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости вчера в 04:52
Авто

В Белоруссии начали делать недорогой кроссовер для России

4х4 Club 11:14
Общество

В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
Космос

В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал

В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал Учёные сообщили о том. что углеродный кристалл химического состава в обнаруженной ими вариации до этого момента на Земле не встречался.
Машины и Механизмы 12:26
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Экономика

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
РБК 16:06
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
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Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
РБК 19:10
Происшествия

В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Российская газета 04:53
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«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

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Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Шоу-бизнес

Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в сериале

Дни24 09:17
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