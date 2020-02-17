Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1696 человек
Экономика
Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19
Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены на гаджеты начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Общество
Ветеранам ВОВ предоставили пожизненный бесплатный проезд в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны получили право на пожизненный бесплатный проезд на поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании».
Фигурное катание
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Общество
Юрист допустил арест российских активов после суда по делу ЮКОСа
Российским активам в некоторых странах грозит арест после решения Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
Всех прокуроров из Украины по делу MH17 отстранили от работы
Шесть прокуроров из Украины, участвовавшие в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17, отстранены от работы.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Космос
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал Учёные сообщили о том. что углеродный кристалл химического состава в обнаруженной ими вариации до этого момента на Земле не встречался.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Экономика
«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд
«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".