Экономика
Мой БрянскЦБ впервые изменит основания для блокировки счетов
К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами. Банк России может уточнить факты, в связи с которыми действия клиентов могут отнести к подозрительным.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Происшествия
В Германии в кальянных застрелили восемь человек
Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
Политика
Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента
Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Тело погибшего в Чите кадета нашли на железнодорожных путях
Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
Киберспорт
Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4
В твиттере Devolver Digital появилась новая утечка — ещё несколько секунд геймплея Serious Sam 4. На сей раз там показываю героя с двустволкой и нового врага — Brute Zealot.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Происшествия
ФСБ задержала в Московском области семерых исламистов
В Московском регионе сотрудники ФСБ в ходе совместной с МВД операции задержали трех главарей и четверых активистов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат".
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Футбол
«Шахтер» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 20 февраля 2020 года
Все прогнозы на Лигу Европы В этом году «горняки» играли только в товарищеских матчах, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Общество
На Алтае из-за метелей перекрыли трассы
По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца
Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Политика
Совбез ООН обсудил обострение конфликта, касающегося ДНР и ЛНР
Обострение конфликта на юго-востоке Украине обсудили на заседании совета безопасности ООН, передает ОТР.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили подземные укрепления боевиков в Анджаре
После освобождения населенного пункта Анджара к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили несколько подземных укреплений боевиков.
Здоровье
В кузбасских школах продлили карантин
Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
Кино