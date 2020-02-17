Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ впервые изменит основания для блокировки счетов

К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами. Банк России может уточнить факты, в связи с которыми действия клиентов могут отнести к подозрительным.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUMвчера в 03:26

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

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В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Происшествия

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РИА Новости 20:18
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Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
РБК 17:45
Экономика

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В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Ведомости 16:58
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Газета.Ru 16:16
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

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Газета.Ru 02:31
Происшествия

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Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.
Zabnews.ru 19:10
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 10:54
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РБК 20:50
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В твиттере Devolver Digital появилась новая утечка — ещё несколько секунд геймплея Serious Sam 4. На сей раз там показываю героя с двустволкой и нового врага — Brute Zealot.
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Общество

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Известия 16:05
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
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Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 12:15
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В Московском регионе сотрудники ФСБ в ходе совместной с МВД операции задержали трех главарей и четверых активистов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат".
Газета.Ru 09:55
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
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«Шахтер» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 20 февраля 2020 года

Все прогнозы на Лигу Европы В этом году «горняки» играли только в товарищеских матчах, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.
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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

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Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
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Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
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Сирийские военные обнаружили подземные укрепления боевиков в Анджаре

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Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
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