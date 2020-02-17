Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

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Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

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ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Новые автомобили вчера в 11:00
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RT на русском 15 февраля в 21:23
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
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Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
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Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя

Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Открытый Нижний 08:57
Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины

В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
РИА Новости 12:47
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Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
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Общество

В РПЦ извинились перед гражданскими жёнами за слова Смирнова

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения российским женщинам за заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».
REGNUM 07:57
Космос

Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Газета.Ru 11:56
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
Культура

Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России

Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.
Газета.Ru 07:08
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Футбол

УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков

Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю приняла решение отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в клубных турнирах, проводимых под эгидой организации, на два сезона.
RT на русском 14 февраля в 13:44
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
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Общество

Три человека погибли из-за шторма «Дэннис» в Великобритании

Три человека в Великобритании погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления и оползней.
МИР 24 11:58
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
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Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
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Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X

Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
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Два амбулаторных центра онкопомощи откроются в Тверской области

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Воспитательница российского детсада таскала детей за волосы

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Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде

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Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

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