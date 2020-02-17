ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

Гаджеты Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.

Происшествия Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

Шоу-бизнес Семенович ответила критикующим ее журналистам Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».

Гаджеты В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10 В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.

Политика The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Общество В России утвердили правила централизованного управления сетью связи Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Авто В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.