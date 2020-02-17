Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Основания для блокировки банками счетов ждет апгрейд

Газета.Ru06:37

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Lenta.ruвчера в 21:16

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда вчера в 01:40
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.
ТАСС вчера в 12:57
Армия и оружие

В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков

Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
News.ru 03:41
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru 06:49
Футбол

«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

Sports.ru 07:57
Хоккей

Сошников, Паскуале и Мерфи признаны лучшими игроками 21-й недели в КХЛ

Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим форвардом 21-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 04:31
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Футбол

Гвардиола не покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается покидать свой клуб.
Вести.Ru 04:00
Политика

Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене

По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Городовой 06:37
Происшествия

В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина

Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Коммерсантъ 06:50
Гаджеты

Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой

Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
ToDay News Ufa 05:41
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Piter.tv 06:02
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Шоу-бизнес

Семенович ответила критикующим ее журналистам

Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 07:44
Гаджеты

В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa вчера в 11:02
Биатлон

Логинов стал бронзовым призером ЧМ в гонке преследования

Udm-Info 05:08
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Известия 02:36
Происшествия

На Урале группа людей напала на станцию скорой помощи с арбалетом

Правоохранители города Озёрска Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения группы местных жителей на станцию скорой помощи.
Life.ru 06:31
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
Футбол

Форвард «Порту» отказался продолжать матч из-за расистских оскорблений

Полузащитник португальского "Порту" Мусса Марега покинул поле во время матча чемпионата Португалии из-за расистских оскорблений, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:40
Общество

В России утвердили правила централизованного управления сетью связи

Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
РИА Новости 06:31
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Авто

В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Известия 05:58
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Культура

Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России

Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.
Газета.Ru 07:08
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Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Спорт

Сергей Устюгов может сняться со «Ски Тура»

По информации TV2, дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом.
Спорт день за днем 08:02
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