Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Политика
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Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
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В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка
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В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков
Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»
Хоккей
Сошников, Паскуале и Мерфи признаны лучшими игроками 21-й недели в КХЛ
Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим форвардом 21-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Гвардиола не покинет «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается покидать свой клуб.
Политика
Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене
По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина
Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Гаджеты
Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой
Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Гаджеты
В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Происшествия
На Урале группа людей напала на станцию скорой помощи с арбалетом
Правоохранители города Озёрска Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения группы местных жителей на станцию скорой помощи.
Общество
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Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Футбол
Форвард «Порту» отказался продолжать матч из-за расистских оскорблений
Полузащитник португальского "Порту" Мусса Марега покинул поле во время матча чемпионата Португалии из-за расистских оскорблений, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Авто
В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet
Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Культура
Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России
Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее.
Спорт
Сергей Устюгов может сняться со «Ски Тура»
По информации TV2, дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом.