Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.
РБКвчера в 16:01

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
Общество

В Германии ополчились на завод Tesla рядом с заповедником

Немецкий суд наложил временный запрет на вырубку леса под завод Tesla рядом с заповедником в Германии.
Lenta.ru 02:18
Кино

Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
RuNews24.ru 04:54
Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости 07:08
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
RT на русском 09:44
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Армия и оружие

В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника

Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
РИА Новости 09:08
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Российская газета 08:15
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Общество

Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 08:30
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Интернет

Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру

Как заявили в Google, программа, запущенная в 2015 году, помогла миллионам пользователей выходить в Сеть и не беспокоиться о количестве потребляемых ими данных, однако из-за снижения цен на мобильный Интернет потребность в Station перестала быть необходимой.
News.ru 09:40
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Происшествия

В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Космос

В России создали зеркало для солнечной обсерватории «Кортес»

ТАСС 09:40
Технологии

В России появился новый способ кражи персональных данных

Скорее всего, компании обращаются к специалистам, которые предлагают владельцам сайтов вставить на страницу специальный код, считывающий телефонные номера посетителей.
Восток-Медиа 08:21
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
РИА Новости 08:03
Здоровье

За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
ГТРК Липецк 08:25
Общество

В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».
Форпост Северо-Запад 09:01
Транспорт

В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы

Минтранс прорабатывает предложения о внедрении в России приподнятых «зебр», «умных» светофоров с датчиками движения и британской системы «Дружелюбный переход».
Известия вчера в 12:00
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
Игромания.ру 08:54
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом

Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Свободная Пресса вчера в 22:30
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