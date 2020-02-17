Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.
РБКвчера в 16:01

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве

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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
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Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Газета.Ru 15 февраля в 19:24
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
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Honor 8X получил Android 10 в Европе

Фирменная оболочка EMUI 10, созданная на свежей версии операционной системы Android 10, уже доступна для смартфонов Honor 8X в странах Европы и Африки.
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Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
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Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе сократился на 16,5%

Напомним, экспорт легковых автомобилей в России в 2019 году в штуках увеличился на 16,7%, до 109,4 тыс. машин, в деньгах — на 23,6%, до $1,6 млрд.
Коммерсантъ 09:44
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Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
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Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
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Энергетика

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
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Авто

Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon

"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
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В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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Экономика

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
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В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Источник: в Екатеринбурге задержан гендиректор ОЭЗ «Титановая долина»

Генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова задержали в Екатеринбурге.
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Экономика

Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
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Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят

Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
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Мирзиёев дал квартиры звездам советского и российского хоккея

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Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
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МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
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