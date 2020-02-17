Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

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Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30
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Our deep cover contact within @Croteam dropped another Serious Sam 4 leak - this one gives a glimpse of the new Brute Zealot enemy. pic.twitter.com/c9xVpcKYcg — Devolver Digital (@devolverdigital) February 19, 2020 Это третий ролик с игровым процессом нового «Сэма».
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Аленичев не наблюдает при Тедеско «спартаковского» футбола

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