Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Кино
Разработчик видеоигр BioWare отмечает 25-летний юбилей
Разработчик видеоигр BioWare в феврале отмечает 25-летие со дня основания.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Футбол
Ротенберг о Кокорине в сборной: «Он доказывает, что готов защищать родину. За все неполадки в жизни он отстрадал»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о переходе форварда Александра Кокорина в его клуб.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик», одержав третью победу подряд
Общество
Британия оштрафовала телеканал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тысяч фунтов
Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Происшествия
В Ленинградской области задержали начальника отдела полиции
Сегодня, 17 февраля, в отдел полиции в Кузьмолово наведались полицейские из УСБ в сопровождении бойцов СОБРа.
Политика
Временного поверенного России вызвали в МИД Украины
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Политика
В Мюнхене Порошенко не пустили на выступление Зеленского
На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустили в зал, где проходила украинская панель с участием действующего президента Зеленского.
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Наука
Лучшее за день. 16 февраля
К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Технологии
Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки
Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Политика
Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Экономика
«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.