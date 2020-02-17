Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
Читать в источнике
Комментировать572
с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Российская газета09:41

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
ТАСС 13:44
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Общество

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:16
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Кино

Разработчик видеоигр BioWare отмечает 25-летний юбилей

Разработчик видеоигр BioWare в феврале отмечает 25-летие со дня основания.
Культуромания 13:54
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Футбол

Ротенберг о Кокорине в сборной: «Он доказывает, что готов защищать родину. За все неполадки в жизни он отстрадал»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о переходе форварда Александра Кокорина в его клуб.
Sports.ru 13:48
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости 11:40
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Хоккей

«Амур» обыграл «Нефтехимик», одержав третью победу подряд

Bookmaker-ratings.ru 13:40
Общество

Британия оштрафовала телеканал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тысяч фунтов

Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности.
Говорит Москва 06:53
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
RT на русском 13:49
Космос

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
РБК 12:59
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости 13:23
Происшествия

В Ленинградской области задержали начальника отдела полиции

Сегодня, 17 февраля, в отдел полиции в Кузьмолово наведались полицейские из УСБ в сопровождении бойцов СОБРа.
Neva.Today 13:24
Политика

Временного поверенного России вызвали в МИД Украины

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Lenta.ru 13:48
Политика

В Мюнхене Порошенко не пустили на выступление Зеленского

На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) бывшего украинского президента Петра Порошенко не допустили в зал, где проходила украинская панель с участием действующего президента Зеленского.
МонаВиста 08:32
Авто

Новый Kia Sorento официально представлен

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Кино

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru 07:31
Наука

Лучшее за день. 16 февраля

К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Индикатор вчера в 17:23
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Технологии

Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Политика

Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Известия 11:25
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Экономика

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное