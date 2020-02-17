Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек
Число погибших от коронавируса в Китае составило 2 тыс. 4 человека, еще четверо умерли в других странах.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Экономика
ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты
Отечественный ПФ поменяет правила получения выплат гражданами на банковские карты.
Политика
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России
Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Общество
В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы $38 млн.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Общество
В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию
Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, сообщает американское министерство юстиции.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Происшествия
На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
Минстрой предложил вернуться к типовому проектированию зданий
«Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, которые возводят за счет бюджета, будут строить по типовым проектам», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Футбол
«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно
Шоу-бизнес
Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе
В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Происшествия
Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону
Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.