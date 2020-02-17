Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUMвчера в 03:26

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru17 февраля в 13:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Здоровье

Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

Число погибших от коронавируса в Китае составило 2 тыс. 4 человека, еще четверо умерли в других странах.
MOS.news вчера в 22:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Отечественный ПФ поменяет правила получения выплат гражданами на банковские карты.
Дни24 17 февраля в 02:10
Политика

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива 17 февраля в 15:30
Общество

В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей

Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Росбалт вчера в 22:59
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы $38 млн.
RT на русском вчера в 23:13
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс вчера в 04:48
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета вчера в 09:45
Политика

Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
РБК вчера в 21:13
Общество

В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru 17 февраля в 01:46
Экономика

«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Интерфакс вчера в 12:38
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

ФАН 17 февраля в 06:27
Происшествия

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество

Минстрой предложил вернуться к типовому проектированию зданий

«Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, которые возводят за счет бюджета, будут строить по типовым проектам», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.
URA.Ru вчера в 19:29
Футбол

«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно

Чемпионат вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Газета.Ru вчера в 10:17
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия

Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону

Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону.
ТАСС вчера в 05:50
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
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